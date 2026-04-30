Sgominata banda di rapinatori | Gratta e vinci e telecamere portano i Carabinieri sulle tracce dei criminali

Le forze dell'ordine hanno arrestato tre persone e denunciato un’altra in seguito a un’indagine sulla rapina avvenuta nel Ravennate. Le indagini sono partite dall’analisi dei biglietti di gratta e vinci trovati sul luogo e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari.

Le indagini sulla feroce rapina nel Ravennate portano a tre arresti e una denuncia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ravenna hanno eseguito, nella giornata di ieri, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sgominata la banda dei rapinatori. Punto Snai, tre colpi in due anni . Dipendente fidanzata di uno dei ladriFondamentale è stato il comportamento della commessa, che poi si è rivelata una dipendente infedele: si avvia alla cassaforte prima ancora che il... Furti e rapine ai danni di negozi, sgominata banda: blitz dei carabinieri in corso e arrestiOperazione dei militari della Compagnia di Modugno su ordinanza del Tribunale di Bari: indagati per associazione a delinquere, ricettazione e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, i video della banda che entra nella filiale e dei tunnel sotto al caveau; Reggio Emilia, arrestati sei ladri di farmaci; Furto in Stazione Centrale a Milano: due arresti per rapina aggravata; Ladri irrompono in casa nel Comasco, legano una famiglia e portano via la cassaforte: bottino da 15mila euro. Roma, sgominata banda di rapinatori e narcotrafficanti: 9 arrestiRoma, 29 ott. (askanews) – Nove arresti: sgominata una banda di rapinatori e narcotrafficanti grazie a una operazione della Guardia di Finanza di Roma. I reati contestati sono di furti e rapine ai ... affaritaliani.it Sgominata la banda dei rapinatori. Punto Snai, tre colpi in due anni . Dipendente fidanzata di uno dei ladriFondamentale è stato il comportamento della commessa, che poi si è rivelata una dipendente infedele: si avvia alla cassaforte prima ancora che il rapinatore la obblighi. Sgominata dai carabinieri una ... ilrestodelcarlino.it TG L’ALTRO CORRIERE TV Operazione “Marijoa”, sgominata banda del terrore a Gioia Tauro Servizio del nostro TG Canale 75 - facebook.com facebook Blitz anti droga della Polizia di Stato nel Napoletano, 23 arresti. Sgominata banda di pusher gestita nel Nolano dal clan Russo #ANSA x.com