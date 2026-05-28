Dialogo con Faggin inventore del microchip
L’inventore del microprocessore, componente centrale dei computer e dei dispositivi touch screen, sarà presente oggi a Lucca. Alle 15, terrà un intervento presso l’auditorium San Romano. La sua visita si inserisce in un evento pubblico dedicato alla tecnologia e all’innovazione. La sua presenza rappresenta un’occasione per ascoltare direttamente le sue riflessioni e approfondire la storia delle invenzioni che hanno rivoluzionato il settore elettronico.
L’inventore del microprocessore, cuore dei computer, e del touch screen oggi sarà a Lucca, alle 15 all’auditorium San Romano. Federico Faggin, è un fisico, inventore ma anche imprenditore italiano che vive negli Stati Uniti da 58 anni. L’occasione è data dal primo appuntamento della rassegna “Lucca viaggio nella conoscenza” e costituisce un evento di straordinario valore culturale, scientifico e umano. Tema dell’incontro-evento sarà “Il limite e l’oltre. Scienza e Spiritualità sulla Soglia del Mistero“. A Federico Faggin, scienziato di assoluto rilievo internazionale, si devono alcune rivoluzionarie invenzioni nel campo informatico, come il microprocessore e il touch screen. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Federico Faggin – Il genio che ha creato il microprocessore ridimensiona lAI
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Temi più discussi: Dialogo con Faggin, inventore del microchip; Tignano Festival: incontro con Federico Faggin; A Lucca l'inventore del microprocessore e del touch screen: con Federico Faggin si parla de 'Il limite e l'oltre'.
Nel 1971, negli Stati Uniti, Federico Faggin ha realizzato il primo microprocessore commerciale (Intel 4004). Prima di questa invenzione, i computer erano grandi, costosi e composti da molti componenti separati. Con il microprocessore, tutto viene concentrato facebook
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