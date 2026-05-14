Durante il Salone del Libro, Federico Faggin, inventore del microchip, ha affermato che l’intelligenza artificiale non possiede capacità di comprensione e ha ribadito che l’etica non può essere ridotta a un algoritmo. Ha aggiunto che bisogna riconoscere che l’AI non comprende nulla, e che è compito degli esseri umani imparare a utilizzarla in modo più consapevole e intelligente. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sulla differenza tra l’abilità umana e le capacità di questa tecnologia.

“Dobbiamo svegliarci e capire che l’intelligenza artificiale non capisce niente, siamo noi che capiamo e per usarla bene dobbiamo saperla più lunga dell’AI”. Dal Salone del Libro di Torino, arriva il monito del padre del microchip, Federico Faggin. Fisico, inventore e imprenditore, classe 1941. Bill Gates ha detto di lui: “Senza Faggin, la Silicon Valley sarebbe soltanto una valle”. E oggi, a 84 anni, non smette di riflettere sul ruolo delle nuove tecnologie nella società. “In questo momento storico il futuro è incerto perché con l’irruzione dell’ AI nella nostra vita dobbiamo capire, non dico come difenderci, ma come usarla bene – spiega al Fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Ai non capisce niente, non è un oracolo. L’etica non è un algoritmo”: l’inventore del microchip Federico Faggin al Salone del Libro

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