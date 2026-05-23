Maurizio Gozzelino, che aveva 90 anni, è morto. Era l’inventore del Crodino, la popolare bevanda analcolica, nata a Crodo. La sua vita si è conclusa dopo aver vissuto nella stessa località, dove aveva trasferito la produzione. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

È morto Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino. Aveva quasi novant’anni e ormai da 60 era noto per aver creato uno degli aperitivi analcolici più riconoscibili. Tutto iniziò quando si trasferì a Crodo. Negli anni sono diventate iconiche le pubblicità che sono entrate nella memoria di molte generazioni di italiani. Nel 2021 il Comune di Crodo gli ha concesso la cittadinanza onoraria, ma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Villarbasse. Morto Maurizio Gozzelino È morto l’inventore dell’aperitivo analcolico Crodino. Maurizio Gozzelino era nato a Saluzzo nel 1935. Si è spento nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026. Viene descritto come riservato, colto e dai modi semplici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino aveva 90 anni: la svolta con il trasferimento a Crodo

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