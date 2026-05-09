Nei primi mesi del 2026, le entrate fiscali dello Stato hanno continuato a crescere, anche se a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali indicano un aumento delle entrate derivanti dalle tasse rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La situazione evidenzia una stabilità nei flussi di cassa pubblici, con un andamento che si mantiene positivo, ma meno marcato rispetto a quanto registrato negli anni immediatamente precedenti.

Le casse dello Stato continuano a registrare un andamento positivo nei primi mesi del 2026, anche se con ritmi più contenuti rispetto agli anni precedenti. Complessivamente, però, emergono differenze molto marcate tra le varie categorie di imposte: le imposte dirette rallentano leggermente, mentre quelle indirette tornano a crescere con maggiore decisione. Per alcuni contribuenti, quindi, la pressione fiscale è stata maggiore che per altri. Oltre 131 miliardi di euro in tasse: quanto ha incassato lo Stato in tre mesi. Secondo i dati pubblicati il 5 maggio 2026 dal dipartimento delle Finanze nel bollettino delle entrate tributarie, tra gennaio e marzo le entrate fiscali erariali hanno raggiunto quota 131,4 miliardi di euro, con un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto ha incassato lo Stato in tasse nei primi mesi del 2026

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

La manovra 2026 e il peso delle tasse sui profitti - Re Start 02/12/2025

Notizie correlate

Manutenzione del verde pubblico, nei primi mesi del 2026 il Comune ha impegnato oltre 60mila euroContinuano gli investimenti da parte dell’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli per la manutenzione del verde.

Leggi anche: Aeroporti, traffico passeggeri in crescita nei primi due mesi del 2026

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Così lo Stato italiano guadagna dalla guerra; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; Dimarco-Inter, avanti fino al 2028: dal feeling con Chivu ai gol (e record di assist) per lo scudetto.

Nuova proroga per l’Ici della Chiesa: ecco quanto ha perso lo Stato rinviando il recupero negli anniAncora una proroga. L’ennesima. La vicenda del recupero dell’Ici non versata dagli enti non commerciali tra il 2006 e il 2011 — in gran parte riconducibili al mondo ecclesiastico — si arricchisce di ... corriere.it

L' omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse è stato il punto più drammatico della lotta al terrorismo in Italia. La democrazia ha vacillato ma ha tenuto. Quell' efferato crimine, che troppi punti lascia ancora nell' ombra, ha cambiato la storia di questo pa x.com

Giuseppe Cipriani Jr: «Nicole Minetti ed io vogliamo adottare un altro bambino. Poveretta, le hanno detto di tutto, ma non c'è stato nessun inganno. Epstein Mai soldi da lui» reddit