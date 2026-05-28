Un rappresentante di Asstel ha affermato che la sfida principale per la competitività del Paese riguarda la digitalizzazione e il settore energetico. Ha sottolineato che il futuro della trasformazione digitale dipende da risorse come energia, frequenze e competenze. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su progetti o iniziative specifiche.

Per Asstel il futuro della trasformazione digitale passa da energia, frequenze e competenze. Laura Di Raimondo, Managing Director di Asstel, sottolinea come il digitale sia oggi un settore energivoro strategico e chieda scelte industriali di lungo periodo, a partire da una diversa allocazione delle frequenze, orientata agli investimenti più che alla logica finanziaria delle aste. Centrale anche il tema delle competenze: “La trasformazione digitale non è un progetto ma un’esecuzione, e l’esecuzione la fanno le persone”. Secondo Di Raimondo, nessuna filiera industriale può ormai guardare al futuro senza integrare il digitale.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Di Raimondo (Asstel) : Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese

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