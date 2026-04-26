Clima e PNRR | la sfida per unire acqua ed energia in un unico sistema

A Roma, rappresentanti di associazioni del settore hanno discusso sulla possibilità di integrare risorse idriche ed energetiche, concentrandosi sulle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo è creare un sistema unificato che possa migliorare l’efficienza nella gestione di entrambe le risorse. Durante l’incontro sono stati analizzati i progetti e le strategie per realizzare questa integrazione nel rispetto delle normative vigenti.

? Cosa sapere Vertici ANGI e FIPSS a Roma per integrare risorse idriche ed energetiche tramite PNRR.. La governance coordinata tra utility mira a garantire sicurezza nazionale e resilienza climatica.. A Roma, presso lo spazio David Sassoli, i vertici di ANGI e della Fondazione Italiana per lo Sviluppo Strategico hanno riunito esponenti del Governo e del Parlamento Europeo per definire una governance integrata tra risorse idriche ed energetiche in risposta al cambiamento climatico. Il tavolo di confronto, promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori insieme allo studio Agnoli Law e alla Fondazione Italiana per lo Sviluppo Strategico, ha analizzato le modalità per ottimizzare l’impiego dei fondi del PNRR attraverso una gestione che superi la frammentazione delle utility.🔗 Leggi su Ameve.eu

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