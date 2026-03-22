Un articolo pubblicato su “Avvenire” riporta le parole di un ex Presidente della Commissione Europea, il quale segnala che le politiche europee attuali non considerano adeguatamente le sfide future. La discussione si concentra sulla competitività del terziario avanzato e sul ruolo che questo settore svolge nel mantenere la posizione dell’Europa nel mercato globale. La questione viene presentata come un elemento chiave per il successo economico del continente.

In un recente articolo su “Avvenire” Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea, riferendosi alle policy europee, ha lanciato un allarme: “Non si pensa al futuro. L’automobile e i pannelli solari sono solo i primi esempi del nostro arretramento, ora c’è pure sulle tecnologie digitali. Che ruolo potremo avere se non governiamo né il potere “hard”, quello manuale, né quello “soft”? ”. In realtà questo allarme (con relative proposte di policy) era già stato lanciato sia nel Rapporto Draghi sia nei libri pubblicati negli ultimi anni anche in quello curato dal sottoscritto, e nel più recente “Una Bussola per l’Europa”, nei quali chi scrive si è soffermato sul ritardo europeo (e italiano) nelle tecnologie digitali (e soprattutto IA). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La competitività europea si gioca sulla competitività del terziario avanzato

Articoli correlati

Leggi anche: Perché la grana europea sulla competitività è un test sui tabù di Meloni & Co.

Leggi anche: Tutti i punti dell'accordo Meloni-Merz per rilanciare la competitività europea. L'anticipazione del Foglio

Altri aggiornamenti su competitività europea

Temi più discussi: 'Sì' dei leader all'agenda UE per la competitività; L'Unione europea torna a discutere di competitività e investimenti; EU Inc., la svolta dell’Unione europea per le imprese, nasce il 28° regime societario per competere con Usa e Asia; Roland Berger: perché l’Europa non è in declino e può rilanciare la competitività.

L’Unione Europea messa all’angolo punti tutto sulla competitivitàSe in geopolitica proprio nulla possiamo, cerchiamo almeno quella flessibilità necessaria a mantenerci competitivi ... giornaledibrescia.it

Industria, l’Unione europea prova ad accelerare con un fondo da 234 miliardi di euro. Ce la farà?L’Industrial accelerator act cerca di mettere a terra i consigli dei rapporti Letta e Draghi. Si parte con un fondo da 234 miliardi, operativo però tra qualche anno ... corriere.it

L’Unione Europea messa all’angolo punti tutto sulla competitività x.com

Al Consiglio Ambiente, l’Italia propone un approccio concreto alla transizione energetica nel settore dei trasporti. Non una sola strada, ma più soluzioni: elettrico e carburanti CO2-neutrali. Così si rafforzano industria, innovazione e competitività europea. facebook