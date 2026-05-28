Gianluca Di Marzio ha riferito che la situazione riguardante l’accordo con Iraola è ancora in evoluzione. Il tecnico ha deciso di prendersi del tempo prima di dare una risposta definitiva. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul motivo di questa decisione o sui tempi previsti per una risoluzione. La trattativa resta aperta, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali o conferme su un possibile esito.

Il valzer delle panchina in Serie A continua a tenere banco. A cacciare una possibile linea ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Nel podcast 'Caffè Di Marzio', in collaborazione con TMW, il giornalista ha voluto parlare della situazione di Milan e Napoli, entrambi alla ricerca di un nuovo tecnico. In Casa Milan la situazione per trovare il giusto post Allegri è ancora tutta da vivere. La pista che porta ad Andoni Iraola, però, sembra ormai destinata a tramontare. Il tecnico del Bournemouth sta prendendo sempre più tempo. Dietro a questi tentennamenti, però, c'è l'interesse di Crystal Palace e Liverpool. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “Situazione ancora in divenire con Iraola. Ha preso tempo, ecco perchè”

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Secondo quanto riportato da Gianluca #DiMarzio, Massimiliano #Allegri sarebbe il principale candidato per la panchina del #Napoli. La situazione, però, resta ancora in evoluzione: tutto dipenderebbe anche dal suo futuro legato al #Milan, che al momento no x.com

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