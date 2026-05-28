Di Gregorio sta lasciando la Juventus, secondo fonti vicine alla società. Il direttore sportivo Giuntoli potrebbe portarlo con sé all’Atalanta, dove si sta valutando un possibile inserimento nel nuovo organico. La decisione definitiva non è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso e il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

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© Juventusnews24.com - Di Gregorio verso l’addio alla Juve: Giuntoli può portarselo all’Atalanta

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