Di Gregorio è tornato davvero | Superman anche con l’Atalanta Può riprendersi la Juve?

Il portiere ha fatto il suo ritorno in campo dopo un infortunio, intervenendo con prontezza durante la partita contro l’Atalanta. La sua parata su Djimsiti è stata determinante nel risultato finale. La squadra ha ottenuto un risultato importante, grazie anche alle sue prestazioni. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare le prossime sfide di campionato.

Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio è tornato davvero: Superman anche con l’Atalanta. Può riprendersi la Juve? Di Gregorio Juve: il portiere è pronto a riprendersi il posto contro l’Atalanta, ma sul suo futuro filtra questodi Angelo CiarlettaDi Gregorio Juve: l’estremo difensore è pronto a riprendersi il posto nella sfida contro l’Atalanta, ma sul suo futuro filtra... Buffon: «La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata, con l’Inter partita magnifica. Di Gregorio? Può essere utile che…»Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.