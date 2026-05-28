Ci sono luoghi in cui la comunità si rifugia alla ricerca di risposte, spazi silenziosi dove il tempo sembra fermarsi e dove ogni parola sussurrata dovrebbe trovare accoglienza, protezione e assoluto conforto. Quando le mura che per secoli hanno rappresentato un porto sicuro per le anime più giovani e vulnerabili diventano lo scenario di un’indagine giudiziaria, l’intera struttura sociale di una comunità si ritrova improvvisamente smarrita. Il contrasto tra la sacralità della guida spirituale e la gravità di un’accusa legata alla violenza personale genera un profondo senso di disorientamento, trasformando il silenzio della preghiera nel silenzio del dolore e dell’incredulità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Devo purificarlo dal demonio!”. L’orrore di un prete su un ragazzino: Italia sconvolta

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