Prete pestato Chiesa sconvolta Il vescovo | Vicini a don Daniele Serve più attenzione educativa

Un prete è stato aggredito, causando sconcerto tra i membri della Chiesa reggiana. Il vescovo ha dichiarato di essere vicino a don Daniele Moretto, riconosciuto per il suo impegno nell’ambito educativo e nell’insegnamento. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i fedeli e gli operatori religiosi della zona. La comunità religiosa si trova ora a riflettere sulla necessità di maggiore attenzione educativa.

"La Chiesa reggiana è segnata dall’aggressione subìta da don Daniele Moretto. Siamo vicini a lui, figura tra le più impegnate nell’insegnamento e nel campo educativo". L’arcivescovo di Reggio, Giacomo Morandi – a nome di tutta la Diocesi – si schiera al fianco del sacerdote aggredito da un gruppo di ragazzini martedì pomeriggio davanti alla parrocchia di San Giuseppe, in via Fratelli Rosselli. Don Moretto, 58 anni, era intervenuto a difesa di una signora delle pulizie importunata dal branco che si era intrufolato nella sua auto. Il prete è stato buttato a terra e preso a calci e pugni, poi i responsabili sono fuggiti. I carabinieri stanno lavorando per identificare gli autori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prete pestato, Chiesa sconvolta. Il vescovo: "Vicini a don Daniele. Serve più attenzione educativa" Articoli correlati Prete condannato per abusi alle celebrazioni del Giubileo, don Patriciello difende il vescovoPrima le critiche poi la petizione per chiedere le dimissioni del vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, in quanto ‘colpevole' di aver... Leggi anche: Il prete influencer non è più un prete, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: la conferma