Durante la luna di miele, una lettera privata di Lady Diana è stata resa pubblica dopo più di quarant’anni. La missiva contiene parole di disprezzo verso Londra e riporta al periodo iniziale del suo matrimonio. La lettera era rimasta nascosta per decenni e ora viene mostrata come parte di un’indagine storica. La comunicazione rivela sentimenti personali dell’allora principessa, mai prima d’ora pubblicati.

Una lettera rimasta nascosta per oltre quarant’anni riporta indietro nel tempo all’inizio della favola più famosa e tormentata della monarchia britannica. La protagonista è ancora una volta Lady Diana, al centro di un nuovo clamoroso retroscena destinato ad attirare l’attenzione dei fan della famiglia reale. Il documento, scritto il 27 settembre 1981 durante la luna di miele con l’allora principe Carlo, sarà battuto all’asta il prossimo 17 luglio dalla casa d’aste Gorringe’s. La lettera era indirizzata a Katherine Hanbury, amica d’infanzia della principessa, e racconta una Diana molto diversa dall’immagine malinconica che avrebbe segnato gli anni successivi della sua vita a corte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Detesto Londra”: riemerge la lettera privata di Lady Diana durante la luna di miele

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