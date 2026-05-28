Despar accelera la crescita e consolida la presenza nel bolognese

Da bolognatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Despar ha registrato una crescita del 8% nel fatturato in Emilia-Romagna, raggiungendo oltre 442 milioni di euro nel 2024. L'azienda ha rafforzato la presenza nel territorio bolognese, investendo maggiormente in Italia. I dati indicano un andamento positivo per l'insegna nella regione, con risultati che consolidano la sua espansione locale.

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? in Emilia-Romagna e anche a Bologna che l'insegna Despar investe di più in Italia e raccoglie risultati incoraggianti: in regione il fatturato al pubblico è superiore a 442,155 milioni di euro, con una crescita dell’8% rispetto all'anno precedente, il 2024. Lo raccontano i numeri dell'ultimo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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