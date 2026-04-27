L’aerospazio italiano consolida la crescita e guarda alla sfida industriale

Il settore aerospaziale in Italia continua a mostrare segnali di crescita, con numeri che indicano una presenza sempre più consolidata a livello industriale. Le aziende coinvolte producono componenti e sistemi, contribuendo a rafforzare la capacità produttiva nazionale. La domanda internazionale resta stabile, mentre le imprese italiane investono in innovazione e tecnologie. La filiera si amplia e si perfeziona, portando il comparto a un livello di sviluppo più strutturato.

I numeri dell’aerospazio italiano raccontano un comparto ormai arrivato a una scala industriale rilevante. Il settore vale 21,4 miliardi di euro, impiega 54.300 addetti e investe in ricerca e sviluppo il 5% del fatturato. La nuova mappatura realizzata da Ctna e Confindustria permette di leggere questa dimensione con un perimetro più ordinato, costruito attraverso il contatto diretto con imprese, distretti, università e centri di ricerca, con la validazione finanziaria di Intesa Sanpaolo. Il campione comprende 38 grandi imprese, 220 Pmi, 18 start-up, 38 enti di ricerca e 24 università. La base è ampia e rappresentativa, anche se volontaria e quindi non esaustiva.🔗 Leggi su Formiche.net

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