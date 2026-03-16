Il gruppo Sebino acquisisce l’azienda marchigiana Ave Antincendi e consolida la presenza al Centro Sud

Il Gruppo Sebino ha annunciato l’acquisizione di Ave Antincendi, un’azienda con sede a Jesi, che opera nel settore della sicurezza antincendio da più di cinquant’anni e conta dodici dipendenti. Con questa operazione, il gruppo rafforza la propria presenza nelle regioni del Centro Sud Italia. L’azienda di Jesi diventa così parte integrante della strategia di espansione del Gruppo Sebino.

Bergamo. Il Gruppo Sebino rafforza la propria presenza sul territorio nazionale con l’acquisizione di Ave Antincendi, storica azienda con sede a Jesi (AN), attiva da oltre cinquant’anni nel settore della sicurezza antincendio con 12 dipendenti. L’operazione è stata realizzata attraverso Sebino Service Srl, la società del gruppo specializzata nella manutenzione e nella gestione evolutiva degli impianti antincendio, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita e consolidamento territoriale del gruppo. Il Gruppo è il principale player italiano nella progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi antincendio e protezione integrata delle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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