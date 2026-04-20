Dal 21 al 26 aprile, il Superstudio Più di Via Tortona ospiterà un evento dedicato alla presentazione delle ultime novità di Lexus durante la Milano Design Week 2026. La mostra si concentrerà sul legame tra il design e il lusso contemporaneo, offrendo uno sguardo sulle innovazioni del marchio giapponese. L’esposizione si svolgerà all’interno di uno spazio che si trova nel cuore della zona dedicata al design milanese.

Dal 21 al 26 aprile, il Superstudio Più di Via Tortona ospiterà la visione del lusso contemporaneo firmata Lexus in occasione della Milano Design Week 2026. Il marchio giapponese ha deciso di spostare il progettuale dall’automobile come semplice oggetto meccanico a una dimensione dove lo spazio diventa il protagonista assoluto dell’esperienza di mobilità. Dalla sigla LS al concetto di Space: la metamorfosi semantica del lusso. Il fulcro dell’esposizione milanese trova la sua ispirazione nella nuova Lexus LS Concept, un veicolo che sancisce un radicale cambiamento di paradigma per il brand. Se storicamente la denominazione LS faceva riferimento alla categoria Luxury Sedan, la nuova interpretazione trasforma la lettera S nel concetto di Space.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lexus a Milano: la rivoluzione del lusso tra design e nuovi spazi

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Lexus alla Milano Design Week con 5 opere che esplorano nuove definizioni di spazio. Saranno in mostra al Superstudio Più fino al 26 aprile #ANSAmotori #ANSA x.com