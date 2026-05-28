Design 2026 | il legno antico guida il ritorno alla materia naturale

Nel 2026, si evidenzia l'uso del legno antico come elemento principale nel design, combinato con acciaio lucido. I designer privilegiano materiali di recupero, come scarti di lavorazione, invece della perfezione estetica. La tendenza si concentra sulla valorizzazione della materia naturale e sulla sostenibilità, creando contrasti tra materiali antichi e moderni. La scelta di questi elementi si manifesta nelle nuove collezioni, dove il legno recuperato si integra con superfici metalliche lucide.

? Punti chiave Come può il legno antico dialogare con l'acciaio lucido moderno?. Perché i designer scelgono di valorizzare gli scarti invece della perfezione?. Chi sono gli artisti che trasformano travi secolari in oggetti contemporanei?. Cosa cambierà nel mercato del lusso con il ritorno alla materia?.? In Breve Roberto Sironi utilizza travi secolari delle case giapponesi Kominka per il progetto Futures Memories.. Cristián Mohaded crea la collezione Entropia per l'azienda ETEL usando scarti di legno.. Hannes Peer firma la collezione Core per Spotti Edizioni Milano con tecniche di intaglio.. Il design 2026 integra tecniche millenarie come gli incastri a secco Kigumi nipponici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pavimento in Cotto o Legno Guida completa alla scelta. Confronto e Consigli

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