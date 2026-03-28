A poche settimane dall'inizio della Design Week, Milano presenta un'anticipazione dedicata al legno, una delle materie più radicate nel settore del design. La mostra si focalizza sulla trasformazione del legno in elemento di narrazione e innovazione, evidenziando come questa materia tradizionale venga reinterpretata nel contesto del design contemporaneo. La rassegna si svolge in un luogo della città, con esposizioni di vari artisti e designer.

A poche settimane dall'avvio della Design Week, Milano si concede un prologo capace di mettere a fuoco una delle materie più radicate nella tradizione e, allo stesso tempo, più attuali in assoluto del design contemporaneo: il legno. Accade con «NODI. Cultura, impresa e design del legno trentino», la mostra che debutta proprio oggi all'ADI Design Museum, in Piazza Compasso d'Oro. In programma fino al 12 aprile, porta in scena quindici progetti nati dall'incontro tra altrettante imprese trentine tra artigianato e industria e una selezione di designer italiani affermati sulla scena internazionale chiamati a misurarsi con il tema della casa e dell'ospitalità, intesa come spazio di relazione tra interno ed esterno, tra paesaggio e comunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il design sposa la tradizione del legno. Materia trasformata in forza narrativa

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