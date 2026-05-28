Desenzano | Desenzano Street Food Party
Durante il fine settimana, Desenzano ospita il Desenzano Street Food Party, un evento dedicato al cibo di strada. Le strade del centro si riempiono di bancarelle che offrono specialità locali e internazionali, creando un mercato gastronomico a cielo aperto. I visitatori possono passeggiare tra i chioschi, assaggiando piatti diversi e immergendosi nell’atmosfera di inizio estate sul Lago di Garda.
Un weekend di gusto sul Lago di Garda. A fine maggio Desenzano diventa il posto perfetto per incontrarsi, mangiare bene e godersi l’atmosfera dell’estate che inizia. Food truck selezionati e cucine itineranti porteranno in riva al lago sapori da tutta Italia e dal mondo: burger gourmet. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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DESENZANO STREET FOOD PARTY | 29-30-31 maggio 2026 – Spiaggia d’Oro – Desenzano del Garda (BS): DESENZANO STREET FOOD PARTY Dal 29 al 31 maggio 2026 Spiaggia d’Oro – Desenzano del Garda (BS) ORARIO: Venerdì, Sabato e x.com
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