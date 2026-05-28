Durante il fine settimana, Desenzano ospita il Desenzano Street Food Party, un evento dedicato al cibo di strada. Le strade del centro si riempiono di bancarelle che offrono specialità locali e internazionali, creando un mercato gastronomico a cielo aperto. I visitatori possono passeggiare tra i chioschi, assaggiando piatti diversi e immergendosi nell’atmosfera di inizio estate sul Lago di Garda.

Un weekend di gusto sul Lago di Garda. A fine maggio Desenzano diventa il posto perfetto per incontrarsi, mangiare bene e godersi l’atmosfera dell’estate che inizia. Food truck selezionati e cucine itineranti porteranno in riva al lago sapori da tutta Italia e dal mondo: burger gourmet. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manna a NoLo: 18 anni tra street food e un party in piazzaA NoLo, un evento di strada celebra 18 anni di street food con un grande party in piazza.

A Desenzano il primo Convegno NazionaleA Desenzano del Garda si è tenuto il primo Convegno Nazionale dedicato all'inclusione, con sede nel Castello della città.

Argomenti più discussi: Buffalo Beer Food Festival a Desenzano; Desenzano: Desenzano Street Food Party - BresciaToday; Desenzano, il Villaggio Coldiretti si prepara per il gran finale; Dal 22 al 24 maggio il lungolago di Desenzano si veste di giallo con il villaggio di Coldiretti Brescia e Campagna Amica - Radio Bruno.

DESENZANO STREET FOOD PARTY | 29-30-31 maggio 2026 – Spiaggia d’Oro – Desenzano del Garda (BS): DESENZANO STREET FOOD PARTY Dal 29 al 31 maggio 2026 Spiaggia d’Oro – Desenzano del Garda (BS) ORARIO: Venerdì, Sabato e x.com