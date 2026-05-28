Desenzano | Desenzano Street Food Party

Da bresciatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il fine settimana, Desenzano ospita il Desenzano Street Food Party, un evento dedicato al cibo di strada. Le strade del centro si riempiono di bancarelle che offrono specialità locali e internazionali, creando un mercato gastronomico a cielo aperto. I visitatori possono passeggiare tra i chioschi, assaggiando piatti diversi e immergendosi nell’atmosfera di inizio estate sul Lago di Garda.

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Un weekend di gusto sul Lago di Garda. A fine maggio Desenzano diventa il posto perfetto per incontrarsi, mangiare bene e godersi l’atmosfera dell’estate che inizia. Food truck selezionati e cucine itineranti porteranno in riva al lago sapori da tutta Italia e dal mondo: burger gourmet. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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