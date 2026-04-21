A Desenzano il primo Convegno Nazionale

A Desenzano del Garda si è tenuto il primo Convegno Nazionale dedicato all'inclusione, con sede nel Castello della città. L'evento ha coinvolto professionisti e rappresentanti di diverse realtà, che si sono confrontati su questioni legate alle politiche di integrazione e alle strategie di supporto. Durante la giornata, sono stati presentati diversi interventi e relazioni, con l'obiettivo di condividere pratiche e metodologie utili a promuovere una maggiore inclusione.

La sfida dell'inclusione parte ufficialmente dal Castello di Desenzano del Garda. Si è svolto, infatti, con successo il primo Convegno Nazionale dell'Atletica Paralimpica, un evento storico organizzato dall'Olympia Athletic Team e dal suo presidente Boroni che ha riunito i vertici dello sport nazionale per tracciare le linee guida del futuro del movimento. Il cuore della giornata è stato il rinnovo della convenzione tra la FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e l'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Un accordo strategico che mira a potenziare la collaborazione per lo sviluppo di manifestazioni integrate, offrendo nuove opportunità di gara agli atleti con disabilità fisiche, sensoriali e intellettivo-relazionali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Desenzano il primo Convegno Nazionale Convegno Nazionale Atletica Paralimpica Notizie correlate Leggi anche: La Pistoiese ’accorcia’ sul primo posto. Desenzano stoppato, Lentigione capolista A Vignola il primo convegno sull'autista soccorritoreIn un momento di profonda evoluzione del sistema sanitario e del sistema di emergenza 112, prende forma un appuntamento destinato a segnare un... Approfondimenti e contenuti Si parla di: A Desenzano il 1° Convegno Nazionale di Atletica Paralimpica: siglato il protocollo d’intesa FISPES-AICS. A Desenzano del Garda il primo Convegno Nazionale dell’Atletica ParalimpicaLa sfida dell’inclusione parte ufficialmente dal Castello di Desenzano. Si è infatti svolto con successo il primo Convegno ... msn.com Al via il primo congresso della Commissione di albo nazionale dei LogopedistiQuesto congresso è il frutto del nostro impegno collettivo e rappresenta un'opportunità straordinaria per condividere conoscenze, esperienze e prospettive per il futuro della nostra professione, ha ... quotidianosanita.it