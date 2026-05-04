Manna a NoLo | 18 anni tra street food e un party in piazza

A NoLo, un evento di strada celebra 18 anni di street food con un grande party in piazza. Durante la manifestazione, diversi chef hanno preparato un menù dedicato, coinvolgendo anche lo chef Matteo Fronduti. L’area si anima con bancarelle e stand, offrendo piatti tipici e specialità preparate sul momento. La giornata si svolge tra musica, cucina e socialità, attirando un pubblico vario e appassionato di cibo di strada.

? Cosa scoprirai Chi sono gli chef che cucineranno insieme a Matteo Fronduti?. Cosa troverai nel menù street food preparato per la piazza?. Come cambierà il rapporto tra il ristorante e il quartiere NoLo?. Perché la festa si sposterà in strada invece che in sala?.? In Breve Evento in piazza Governo Provvisorio dalle 18:30 alla mezzanotte e mezza.. Chef Diego Rossi, Matías Perdomo, Simon Press ed Eugenio Roncoroni ai fornelli.. Menu street food con partecipazione speciale dello chef Cesare Battisti.. Musica gestita da Dj Fede e Madsoundsystem con attività Ceres in piazza.. Il 6 maggio il ristorante Manna di Milano festeggia i suoi diciotto anni occupando la piazza Governo Provvisorio con un block party che trasforma la cucina in uno spazio aperto tra le 18:30 e la mezzanotte e mezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manna a NoLo: 18 anni tra street food e un party in piazza Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Sanremo: guida al Festival tra street food, party e pop upDimenticate il telecomando e le inquadrature rassicuranti del piccolo schermo: il vero Festival si vive sul marciapiede, dove l’odore della salsedine...