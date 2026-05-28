Derubata mentre fa la spesa al mercato borseggiatrice bloccata dalla Locale grazie a un ambulante

Notizia in breve

Una donna è stata derubata del portafogli mentre faceva la spesa al mercato. La borseggiatrice, individuata tra le bancarelle, è stata fermata da un ambulante che ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha trattenuto la donna e recuperato il portafogli, che è stato restituito alla vittima. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.