Derubata mentre fa la spesa al mercato borseggiatrice bloccata dalla Locale grazie a un ambulante

Da milanotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata derubata del portafogli mentre faceva la spesa al mercato. La borseggiatrice, individuata tra le bancarelle, è stata fermata da un ambulante che ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha trattenuto la donna e recuperato il portafogli, che è stato restituito alla vittima. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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Ha rubato il portafogli a un’anziana tra le bancarelle del mercato, ma è stata bloccata proprio grazie all’intervento di un attento commerciante. E per lei è scattata una denuncia. È successo in via Vittorio Veneto a Bresso durante il mercato di mercoledì 27 maggio, nei guai una donna di 45 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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