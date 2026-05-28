Derubata mentre fa la spesa al mercato borseggiatrice bloccata dalla Locale grazie a un ambulante
Una donna è stata derubata del portafogli mentre faceva la spesa al mercato. La borseggiatrice, individuata tra le bancarelle, è stata fermata da un ambulante che ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha trattenuto la donna e recuperato il portafogli, che è stato restituito alla vittima. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Ha rubato il portafogli a un’anziana tra le bancarelle del mercato, ma è stata bloccata proprio grazie all’intervento di un attento commerciante. E per lei è scattata una denuncia. È successo in via Vittorio Veneto a Bresso durante il mercato di mercoledì 27 maggio, nei guai una donna di 45 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Francesco Emilio Borrelli. . Salve deputato, sono una ragazza di 19 anni. Ho pubblicato questo video per segnalare l’incredibile inciviltà che si vive ogni giorno alle casse dei supermercati. La persona dietro di me ha provato a prendersi la mia spesa già paga facebook