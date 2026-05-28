Dentro le centrali idroelettriche | come funzionano? E si possono visitare?

Le centrali idroelettriche trasformano l’energia dell’acqua in elettricità. Questi impianti sfruttano la caduta dell’acqua, che aziona turbine collegate a generatori. La produzione avviene in strutture chiuse o aperte, spesso accessibili a visite guidate. La loro funzione principale è convertire il movimento dell’acqua in energia elettrica, senza emissioni di gas serra. La possibilità di visitare gli impianti varia in base alla gestione e alle autorizzazioni, ma molte centrali sono aperte al pubblico per visite didattiche e turistiche.

Gli impianti idroelettrici sono una soluzione tecnica che consente di generare energia elettrica da una fonte rinnovabile, l’acqua. L’energia prodotta da questi impianti è denominata energia idroelettrica e, nel nostro Paese, copre circa il 17% del fabbisogno di elettricità (1). Un impianto idroelettrico è l’insieme di opere idrauliche, edifici, macchinari, apparecchiature e servizi. Il “cuore elettrico” di un impianto è la centrale idroelettrica, la parte che comprende i gruppi idroelettrici, le apparecchiature e l’edificio. Le centrali idroelettriche non sono tutte uguali, vengono infatti suddivise in tre tipologie: a serbatoio, a bacino e ad acqua fluente (la tipologia più diffusa). 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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