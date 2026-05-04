Open Gate 5500 adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione

Le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate si sono concluse con un numero record di adesioni. L'evento, organizzato da Sogin, si svolgerà nel fine settimana del 16 e 17 maggio e consentirà al pubblico di visitare le centrali nucleari in dismissione di Trino, Caorso, Latina e Garigliano. In totale, sono state registrate più di 5.500 richieste di partecipazione.

AGI - Si sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali nucleari italiane in dismissione di Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE). L’evento registra complessivamente oltre 5.500 adesioni, di cui 3.097 partecipanti attesi nelle due giornate, 1.949 iscritti ad una specifica lista d’attesa e circa 500 fra rappresentanti istituzionali, giornalisti e iscritti a Open Gate Community, l’iniziativa che si svolgerà venerdì 15 maggio. In questa data, le quattro centrali accoglieranno infatti...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Open Gate, 5500 adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione Notizie correlate Open Gate Sogin: record di adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione, c'è anche CaorsoSi sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico,... Open Gate, oltre 3mila visitatori attesi nelle centrali nucleari in dismissioneAGI - Si sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al... Una raccolta di contenuti Open Gate, 5500 adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissioneAGI - Si sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le cen ... msn.com Sogin, 5.500 adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Record di adesioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l'evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali nucleari ita ... msn.com