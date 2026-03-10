Rinnovi senza gara | il piano del centrodestra sulle centrali idroelettriche per salvare le bollette

Il centrodestra ha presentato un piano per il rinnovo delle centrali idroelettriche senza gara, con l’obiettivo di intervenire sui costi delle bollette. Nel frattempo, in Parlamento si discute di energia, mentre il conflitto in Medio Oriente occupa una posizione crescente nell’agenda politica e mediatica. La questione energetica si intreccia con le tensioni internazionali e le decisioni sul settore vengono approfondite in vari ambiti.

Il conflitto in Medio Oriente ridisegna molti scenari e in Parlamento il dossier energia trova sempre più spazio. C'entra il decreto Bollette, emanato dal governo Meloni ben prima dell'attacco di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran. Il provvedimento è all'esame della commissione Attività produttive di Montecitorio e i partiti hanno presentato i loro emendamenti, cioè le proposte di modifica per provare a introdurre qualche novità nel testo. All'interno della maggioranza Forza Italia spinge per un rinnovo diretto delle concessioni idroelettriche. Una possibilità da fornire a fronte di un piano di... 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Dentro le centrali idroelettriche: visite, laboratori e spettacoli per scoprire l’energia dei territoriL’iniziativa “Centrali aperte” di Enel è tornata con una nuova edizione che punta a trasformare le centrali idroelettriche in luoghi di incontro,...

Trump: “Big Tech, costruite le vostre centrali per l’IA o bolletteIl presidente Donald Trump ha lanciato un piano radicale per obbligare le grandi aziende tecnologiche a costruire le proprie centrali elettriche, una...

Una selezione di notizie su Rinnovi senza gara il piano del...

Discussioni sull' argomento Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Marc Marquez frena sul rinnovo: A Ducati ho chiesto una cosa chiara; Concessioni balneari in Maremma e Val di Cornia: il 2026 può essere la penultima stagione senza gare; Como-Inter senza reti. Juve, tempo di rinnovi - La rassegna stampa del 4 marzo 2026.

Rinnovi, in quattro sono in scadenza: soltanto Pellegrini può sperareTra malumori e note positive il mercato è archiviato, ma il lavoro per Massara non termina. Ad occupare il ds ci sono adesso i nodi legati ai rinnovi con quattro giocatori in scadenza a giugno: ... ilmessaggero.it

Quanto manca per i rinnovi di #Spalletti e #Vlahovic con la #juventus; da monitorare i casi #Zhegrova e #Gonzalez - facebook.com facebook

#CasaJb ore 14 JUVE TUTTO RIAPERTO! NEWS RINNOVI, MAXI DIBATTITO e PAGELLE in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube! x.com