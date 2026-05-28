Delitto di Garlasco | un nuovo audio riaccende l’attenzione sull’inchiesta

Da tvzap.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo audio è stato diffuso nelle indagini sul delitto di Garlasco, riaccendendo l’attenzione sul caso. Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini a un indagato, si sono concentrate le indagini sulle intercettazioni ambientali effettuate nelle auto di alcune persone ritenute vicine all’indagato.

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Nuovi elementi tornano a far discutere l’inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio, l’attenzione si è spostata sulle intercettazioni ambientali effettuate nelle automobili di alcune persone considerate vicine all’indagato. In particolare, nelle ultime ore è emersa una registrazione attribuita a Mattia Capra, indicato come amico di lunga data di Andrea Sempio e Marco Poggi. Le trascrizioni, diffuse da Fabio Amendolara su Panorama e poi riprese anche dalla trasmissione “Dentro la notizia” su Canale 5, hanno alimentato un confronto acceso tra letture investigative e repliche difensive. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Delitto di Garlasco, spuntano nuovi audio che incriminerebbero Sempio

Video Delitto di Garlasco, spuntano nuovi audio che incriminerebbero Sempio

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