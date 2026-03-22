Delitto di Garlasco nuova perizia sull’ora della morte di Chiara Poggi cambia lo scenario dell’inchiesta
Possibile sviluppo nel caso del delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007. Secondo quanto emerso da un’esclusiva del Tg1, una nuova perizia depositata in Procura a Pavia potrebbe modificare un elemento centrale della ricostruzione: l’ orario della morte. Gli accertamenti, affidati all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, indicherebbero che la giovane sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Un dettaglio che, se confermato, porterebbe a spostare in avanti il momento del delitto, incidendo potenzialmente sulla ricostruzione dei fatti finora accertata. L’impatto sulla condanna di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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