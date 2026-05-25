La difesa di Sempio ha presentato un contro-accusa mirata a confutare le argomentazioni della procura di Pavia, che si appresta a chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato. La strategia legale si concentra su ogni punto della ricostruzione accusatoria, con l’obiettivo di contestare le prove e le interpretazioni fornite dall’accusa. La difesa ha intenzione di dimostrare l’insussistenza delle accuse avanzate contro Sempio.

Un contrattacco a tuttocampo che punta a smontare una per una le tesi con cui la procura della Repubblica di Pavia si prepara a chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Questa mattina gli avvocati del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno depositato come previsto le memorie difensive e le consulenze in risposta agli atti conclusivi dell’indagine notificati due settimane fa dalla Procura pavese. In particolare si tratta di sei consulenze che controbattono alle accuse presenti nell’avviso di conclusione indagini. Si va dalla consulenza personologica alla controanalisi sulle macchie di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il contrattacco della difesa di Sempio per smontare le tesi della procura di Pavia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Andrea Sempio lascia la procura di procura di Pavia dopo quasi quattro ore a bordo della sua auto – VideoAndrea Sempio, indagato nell’ambito di una nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, ha passato quasi quattro ore presso la procura di Pavia.

Garlasco, la difesa di Sempio contesta le accuse della Procura: “L’impronta 33 non è sua, le intercettazioni trascritte male”La difesa di Andrea Sempio ha presentato una serie di argomentazioni per contestare le accuse mosse dalla Procura di Pavia nell’ambito del...

Temi più discussi: Garlasco, la difesa di Sempio prepara il contrattacco: pronte sei consulenze. I pm chiedono ad Amazon la lista dei suoi acquisti; Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio prepara il contrattacco: consulenze audio e nuove perizie; Sempio, difesa al contrattacco: Audio estrapolati in malafede; Garlasco, Andrea Sempio passa al contrattacco: Pronte le consulenze che puntano a smontare le accuse. Sarà interrogato?.

Garlasco, Andrea Sempio: Giudici tutti corrotti. Lo sfogo nelle nuove intercettazioni A un'amica, in macchina: Mi aspetto il peggio possibile da tutto questo. Intanto la sua difesa prepara il contrattacco. x.com

Garlasco, ecco le consulenze depositate oggi dalla difesa di Sempio: Il piede di Andrea incompatibile con le impronte del killerDopo la discovery delle accuse con la chiusura dell'inchiesta lo scorso 7 maggio, è ora il momento del contrattacco della difesa di ... msn.com

Garlasco, ecco le consulenze depositate oggi dalla difesa di Sempio: Il piede di Andrea incompatibile con le impronte del killer. Inutilizzabile il ritratto sulla sua ...Dopo la discovery delle accuse con la chiusura dell'inchiesta lo scorso 7 maggio, è ora il momento del contrattacco della difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto ... ilmessaggero.it