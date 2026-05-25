Garlasco i legali di Sempio al contrattacco | cinque consulenze per smontare le certezze della procura di Pavia
I legali di Sempio hanno presentato cinque consulenze e memorie per contestare le prove della procura di Pavia nella vicenda di Garlasco. Sono stati analizzati elementi come impronte, registrazioni audio, Bloodstain Pattern Analysis e scarpe larghe. La difesa ha cercato di smontare le certezze raccolte durante le indagini, portando avanti un contrattacco legale. La disputa si svolge anche attraverso queste analisi tecniche e documenti.
La “battaglia di Garlasco” si combatte anche a colpi di consulenze, memorie, impronte, audio, Bloodstain Pattern Analysis e scarpe larghe. Soprattutto scarpe larghe. Perché nel grande risiko giudiziario che da 18 anni avvolge il delitto di Chiara Poggi, l’ultima trincea della difesa di Andrea Sempio passa anche dalla pianta del piede. Il contro-dossier della difesa: 5 consulenze per smontare le tesi della Procura. E così, mentre la Procura di Pavia si prepara a chiedere il rinvio a giudizio del 38enne, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia rispondono con un contro-dossier degno di una serie crime: cinque consulenze tecniche più una memoria sui famosi “ soliloqui ” intercettati in auto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Garlasco, i tremila messaggi di Sempio su un forum sulla seduzione - Ore 14 del 04/05/2026
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