Garlasco i legali di Sempio al contrattacco | cinque consulenze per smontare le certezze della procura di Pavia

Notizia in breve

I legali di Sempio hanno presentato cinque consulenze e memorie per contestare le prove della procura di Pavia nella vicenda di Garlasco. Sono stati analizzati elementi come impronte, registrazioni audio, Bloodstain Pattern Analysis e scarpe larghe. La difesa ha cercato di smontare le certezze raccolte durante le indagini, portando avanti un contrattacco legale. La disputa si svolge anche attraverso queste analisi tecniche e documenti.