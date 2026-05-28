Del Piero alla Juventus perché sarebbe l’uomo giusto per entrare in società – VIDEO
Del Piero potrebbe entrare in società della Juventus come figura di rilievo. Durante il format “Sì o No?” di Juventus News 24, Marco Baridon ha commentato la possibilità di un suo coinvolgimento, sottolineando come l’ex giocatore potrebbe avere un ruolo determinante nella ricostruzione del club. La discussione si concentra su un possibile ingresso di Del Piero in ambito societario, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità.
di Marco Baridon Marco Baridon, nel format “Sì o No?” di Juventus News 24, spiega perché Del Piero potrebbe avere un ruolo decisivo nella ricostruzione del club. Alessandro Del Piero di nuovo alla Juventus, ma questa volta in società: suggestione romantica o scelta strategica? Per Marco Baridon, intervenuto nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, la risposta è netta: Del Piero sarebbe da prendere subito. Anzi, “ieri”. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il motivo è chiaro. Una società moderna ha bisogno di competenze diverse: chi controlla i conti, chi gestisce la parte finanziaria, chi lavora sullo scouting, chi costruisce il mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
1996, l'anno di Del Piero visto da Alex prima di Juve-Roma
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