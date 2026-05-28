Del Piero alla Juventus perché sarebbe l’uomo giusto per entrare in società – VIDEO

di Marco Baridon Marco Baridon, nel format “Sì o No?” di Juventus News 24, spiega perché Del Piero potrebbe avere un ruolo decisivo nella ricostruzione del club. Alessandro Del Piero di nuovo alla Juventus, ma questa volta in società: suggestione romantica o scelta strategica? Per Marco Baridon, intervenuto nel format “Sì o No?” sul canale YouTube di Juventus News 24, la risposta è netta: Del Piero sarebbe da prendere subito. Anzi, “ieri”. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il motivo è chiaro. Una società moderna ha bisogno di competenze diverse: chi controlla i conti, chi gestisce la parte finanziaria, chi lavora sullo scouting, chi costruisce il mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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1996, l'anno di Del Piero visto da Alex prima di Juve-Roma

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Tutti invocano il ritorno di Alex Del Piero alla Juventus Ma in quale ruolo lo vedreste bene? Scrivetecelo nei commenti x.com

Del Piero @ J Medical reddit

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