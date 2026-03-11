Una nuova indiscrezione riguarda un possibile coinvolgimento di Alex Del Piero nella società Juventus. La notizia, diffusa da fonti vicine al club, suggerisce che il nome dell’ex capitano sia stato accostato a un ruolo all’interno della dirigenza. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli su eventuali accordi o tempi. La questione continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Arriva una clamorosa rivelazione sul possibile ritorno di Alex Del Piero alla Juventus in vesti societarie. Svelato questo incredibile retroscena. Valeria Ciardiello, nel corso di Tribuna Juve, in onda sul canale Youtube di , ha fatto il punto sul possibile ritorno di Del Piero nella società bianconera. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI VALERIA CIARDIELLO – «Sarebbe il top poter avere una figura alla Del Piero. Ma come dire, anche qualche altro rappresentante della Juventus all’interno della società con delle cariche manageriali e di rappresentanza. Però perché questa cosa possa avvenire, ci devono essere anche dei dirigenti capaci di poterla sostenere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero torna alla Juve? L’ultimissima rivelazione sul ritorno in società della leggenda bianconera. Svelato questo retroscena – VIDEO

