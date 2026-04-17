Claudio Marchisio ha commentato l’assenza di Del Piero dalla società bianconera, affermando di trovarsi sorpreso nel non vederlo oggi coinvolto nelle attività del club. Inoltre, ha parlato di un possibile ritorno alla Juventus, senza fornire dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori approfondimenti sui motivi che potrebbero influenzare questa eventualità.

di Angelo Ciarletta Claudio Marchisio ha parlato della mancata presenza di Del Piero nella dirigenza bianconera e di un suo possibile ritorno alla Juventus. Claudio Marchisio ha rilasciato una lunga intervista nel salotto di Giorgia’s Secret, programma condotto da Giorgia Rossi su Dazn. Di seguito le dichiarazioni del Principino.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SOPRANNOME PRINCIPINO – «Ho sorriso, mi è andata bene, ci sono soprannomi peggiori. Me lo diede Federico Balzaretti negli spogliatoi, io ero della primavera aggregato alla prima squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio ammette: «Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società». Poi parla di un suo possibile ritorno alla Juventus

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