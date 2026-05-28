Del mare e d’altri sogni | la pittura di Filippo Manfroni esplora i corpi sospesi tra mare e memoria

Fino al 5 luglio, il Museo della Città di Rimini ospita la mostra personale di Filippo Manfroni, intitolata “Del mare e d’altri sogni”. L’esposizione presenta opere che raffigurano corpi umani e ambienti marini, con un focus sulla percezione e la memoria. L’artista riminese utilizza la pittura per rappresentare figure sospese tra acqua e ricordo, creando composizioni che invitano alla riflessione sulla relazione tra corpo, mare e memoria.

Fino al 5 luglio, il Museo della Città di Rimini ospita “Del mare e d’altri sogni”, la mostra personale di Filippo Manfroni, artista riminese che attraverso la pittura esplora il corpo umano, l’acqua e la dimensione sospesa della memoria e della percezione.Le opere di Manfroni nascono da una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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