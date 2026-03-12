Oltre le Onde a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e natura

Domenica 22 marzo alle 9, a Manfredonia si svolgerà l’uscita in mare conclusiva del progetto “Oltre le Onde”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere. L’evento rappresenta la fase finale di un’iniziativa dedicata all’integrazione tra persone e ambiente marino, coinvolgendo partecipanti di diverse provenienze. La giornata si svolgerà nel rispetto delle attività previste, con un’attenzione particolare alla fruizione del mare senza barriere.

Domenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere Domenica 22 marzo alle ore 9.30, con ritrovo presso la Lega Navale – Sezione di Manfredonia, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere. L’iniziativa culminerà con un’uscita in mare che vedrà protagonisti i ragazzi che hanno preso parte al percorso, accompagnati dagli operatori e dai volontari coinvolti nel progetto. “Oltre le Onde” nasce come un percorso dedicato ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, crescita personale e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva della pesca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

