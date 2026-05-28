Decima edizione per Nocinopoli - la città del Nocino in Piazza Matteotti

Nel 2026 si celebra la decima edizione di “Nocinopoli - la città del Nocino” in Piazza Matteotti. La manifestazione si svolge con il tema “Autenticità” ed è realizzata in collaborazione con Modenamoremio, con il patrocinio del Comune di Modena. L’evento si tiene nella stessa location ogni anno e coinvolge produttori e appassionati del nocino. La manifestazione rappresenta un appuntamento stabile nel calendario locale dedicato alla tradizione del liquore.

Il 2026 è l’anno che segna i dieci anni di Nocinopoli in Piazza Matteotti. "Autenticità" è il tema di Nocinopoli 2026, in collaborazione con Modenamoremio e il patrocinio del Comune di Modena. Due giorni per scoprire assieme i sapori della nostra tradizione, il tempo necessario a preparare e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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