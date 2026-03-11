Domenica 15 marzo si svolgerà a Montale la decima edizione del Trofeo Città di Montale, una delle gare podistiche più attese della zona. La manifestazione include anche il nono Memorial Pierpaolo Becheri, coinvolgendo atleti e appassionati in una giornata dedicata alla corsa e alla partecipazione popolare. La gara si terrà nelle vie della città, attirando numerosi partecipanti.

Montale, 11 marzo 2026 – Domenica 15 marzo torna a Montale uno degli appuntamenti più sentiti del panorama podistico locale con il Trofeo Città di Montale, giunto alla 10ª edizione e abbinato al 9° Memorial Pierpaolo Becheri, manifestazione che unisce competizione sportiva e partecipazione popolare. L’evento propone una gara competitiva di 11 chilometri affiancata da una prova ludico-motoria di 7 chilometri, pensata per consentire la partecipazione anche agli appassionati della corsa non agonistica e a chi desidera vivere la mattinata all’insegna dello sport e del movimento. La gara da questo anno fa parte del trittico che raggruppa insieme al Trofeo Città di Montale la Stranotturna di Agliana e il Trofeo 5 frantoi di Valenzatico, con speciali premiazioni per i più meritevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Trofeo Città di Montale festeggia la decima edizione

