A Misano, le atlete della Rebel Athletic hanno conquistato quattro medaglie d’oro e due d’argento in diverse categorie di velocità. La squadra ha ottenuto risultati in più discipline, dimostrando versatilità e preparazione tecnica. I successi sono stati ottenuti attraverso le competizioni ufficiali, senza specificare i nomi degli atleti o i dettagli delle gare. La prova si è svolta durante un evento sportivo di livello regionale o nazionale.

? Punti chiave Come hanno fatto le atlete a dominare diverse categorie di velocità?. Quale segreto ha permesso alla società di vincere così tante medaglie?. Chi sono le atlete che hanno segnato i tempi più veloci?. Dove si terranno le prossime sfide per confermare questi risultati?.? In Breve Vittorie SF40, SF45, SF55 nelle 4×100 e SF45 nella 4×800 con cronometri sotto i 59 secondi.. Medaglie d'argento nelle 4×400 per categorie SF45 e SF50 con tempi sotto i 5 minuti.. Fabio Pozzi ottiene il bronzo nella 5 km SM65 mentre Fabiola Cardarelli decima in SF50.. Prossimi appuntamenti a Pesaro il 13-14 giugno e a Roma l'11-12 luglio 2026.. L’Asd Rebel Athletic Club ha conquistato quattro medaglie d’oro e due d’argento ai campionati italiani di staffetta a Misano, segnando un debutto straordinario nel Master durante il suo primo anno di attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Debutto trionfale a Misano: 4 ori e 2 argenti per la Rebel Athletic

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