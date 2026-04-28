Tre ori due argenti e un bronzo per la Marzudia ai nazionali di Riccione

Nel fine settimana, lo stadio del nuoto di Riccione ha ospitato il campionato nazionale di nuoto organizzato dall’ente di promozione sportiva Acsi. La squadra Marzudia ha conquistato tre medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo durante le gare disputate. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

RICCIONE - Nella iconica cornice dello stadio del nuoto di Riccione si è svolto nel weekend il campionato nazionale di nuoto dell‘ormai nota ente di promozione sportiva Acsi. Merito dell’associazione quello di promuovere tutto lo sport non solo mosso da spirito agonistico e competitivo ma anche.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Tre ori e due argenti nell'atletica leggera, è un'Italia da recordAGI - L'Italia dell'atletica leggera centra un nuovo record, quello di medaglie conquistate ai Campionati mondiali indoor. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sei ori, due argenti e tre bronzi per il CMM a Mantova; Italia da sballo alla Settimana Olimpica di Hyères: 3 ori e 2 argenti; Firenze, Cavallini e Billi-Masi in luce a Chiusi nella Regionale Promozionale; Ultima giornata a Hyeres: Giunchiglia-Schio oro nel 49er FX, Ugolini-Giubilei oro nel Nacra 17 - Saily. Tre ori, due argenti e un bronzo per la Marzudia ai nazionali di RiccioneUna grande esperienza per i ragazzi in questa occasione accompagnati dal tecnico Ilaria Cassiano e dall'istruttore Francesco Ruggiero ... today.it Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026/ Italia medaglie e podi: arriva la numero nove! (10 marzo)Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Italia podi e medaglie: siamo al quarto posto con due ori, due argenti e un bronzo (oggi martedì 10 marzo) Si chiude almeno per oggi il medagliere ... ilsussidiario.net Nel filmato si distinguono tre individui con il volto coperto mentre armeggiano sullo sportello prima che l’attivazione dei sistemi di sicurezza li metta in fuga. facebook L’ombra dell’ombra di Putin. Ancora per tre giorni potete vedere su @RaiPlay il film L'ombra di Stalin (2019) diretto da Agnieszka Holland che racconta la storia di Gareth Jones, il giornalista britannico che rivelò al mondo nel 1933 la carestia voluta da Stalin in x.com