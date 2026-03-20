I Mondiali Indoor di atletica 2026 si tengono a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. Durante la competizione, le nazionali si sono sfidate assegnando medaglie d’oro, argento e bronzo in diverse discipline. La classifica ufficiale mostra le nazioni con il maggior numero di medaglie conquistate nelle tre categorie, riflettendo i risultati delle varie gare svoltesi nel fine settimana.

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto). L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: classifica ori, argenti e bronzi

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