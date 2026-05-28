Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato una nuova previsione sul debito pubblico dei principali paesi. Il Giappone, che occupa la prima posizione, mostra una diminuzione del rapporto debitoPIL. L’Italia, invece, prevede di tornare a salire dal 2026. Anche gli Stati Uniti e la Francia registrano un aumento del debito pubblico nei prossimi anni. La stima si basa sui dati attuali e sulle proiezioni economiche future.

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© Virgilio.it - Debito pubblico Italia, nuovo scenario stimato dal FMI: i numeri del futuro a confronto con gli altri Paesi

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