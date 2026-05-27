Pil debito e accise | dal Fmi tripla bocciatura per l’Italia

Il Fondo Monetario Internazionale ha bocciato le previsioni economiche dell’Italia, sottolineando che il Pil non mostra segni di ripresa e il debito pubblico rimane elevato. Inoltre, le misure adottate, come il taglio delle accise per affrontare lo shock energetico, sono state criticate. Il rapporto evidenzia anche che il debito non si sta riducendo e che la crescita economica è ancora stagnante, con le politiche fiscali considerate insufficienti.

La crescita non riparte, il debito resta elevato e persino le misure come il taglio delle accise per fronteggiare lo shock energetico vengono criticate. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) fa a pezzi l’economia italiana, sottolineando la situazione critica del Paese e mettendo nel mirino anche alcune scelte del governo. Il primo elemento riguarda la crescita, che prosegue “a ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali”. La colpa, quindi, non è solamente delle tensioni globali ma anche di problemi strutturali italiani che non vengono affrontati. La crescita non riparte e il debito resta elevato: l’allarme del Fmi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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