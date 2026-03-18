Marten de Roon fa la storia dell’Atalanta | 435 presenze eguagliato il record di Bellini

Marten de Roon ha raggiunto un traguardo importante per l’Atalanta, entrando nella storia del club con 435 presenze. Sostituito al ventesimo minuto all’Allianz Arena, l’olandese ha eguagliato il record di presenze stabilito da Gianpaolo Bellini, diventando così il giocatore con più apparizioni ufficiali nella storia nerazzurra.

Marten de Roon entra ancora di più nella storia dell’Atalanta. Subentrando all’Allianz Arena al XX minuto al posto di XXX, l’olandese è diventato primatista assoluto di presenze nerazzurre, eguagliando a quota 435 un altro capitano iconico come Gianpaolo Bellini. Con il nativo di Sarnico, l’olandese ha condiviso il suo primo anno con addosso i colori nerazzurri nella stagione 201516. I due in quell’occasione sono stati in campo insieme per 14 partite, 868 minuti complessivi, l’ultima volta nella sfida contro l’Udinese dell’8 maggio 2016. Quasi dieci anni dopo quel passaggio di consegne, ne avviene un altro, decisamente più importante e simbolico: giocando contro il Verona, De Roon effettuerebbe il sorpasso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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