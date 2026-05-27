de gregori si ribella ai pistolotti pro gaza

De Gregori ha criticato pubblicamente i discorsi pro-Gaza, definendoli “pistolotti”. La sua presa di posizione è arrivata dopo un periodo di riflessione, segnato da un senso di disagio e frustrazione. La discussione si è concentrata su temi legati alle tensioni internazionali e alle modalità di comunicazione utilizzate in questi contesti. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata, né sono state fornite spiegazioni sui motivi specifici della sua posizione.

sotto la doccia scozzese dell’esaltazione del ritorno al futuro col referendum alla depressione della realtà con le amministrative, vive pure lo psicodramma isterico perla caduta dei dogmi innalzati agli altari (i totem) e le contronarrazioni su quel che va taciuto o stigmatizzato per credo politico (i tabù). Il fuoco amico fa assai più male del tiro scontato proveniente dall’altro lato della trincea politica, perché il dissenso a sinistra ha una lunga storia ben poco democratica, dall’internamento nei manicomi alla demonizzazione e all’ostracismo. Giampaolo Pansa, quando osò sollevare il velo sull’altra faccia della Resistenza e ne fece argomento di dibattito pubblico, sottraendolo ai circoli autoreferenziali e clandestini degli storici non di sinistra, venne attaccato ed esecrato, per alto tradimento ideologico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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