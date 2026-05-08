Il governatore critica alcune componenti ebraiche nel paese per aver mantenuto un silenzio su vari fatti recenti. In particolare, si riferisce al mancato intervento di un'associazione politica di sinistra per Israele riguardo a un sequestro in acque internazionali, a un'aggressione a una religiosa e alla situazione umanitaria a Gaza. La sua dichiarazione sottolinea come questa assenza di commenti possa contribuire a un clima di antisemitismo.

“ Mi sconvolge il silenzio di alcune componenti ebraiche nel nostro paese. Sinistra per Israele non ha detto una sola parola sul sequestro di persone libere in acqua internazionale, né su una suora aggredita e calpestata, né sui bambini che muoiono di peste oramai a Gaza “. Sono le dure parole pronunciate dall’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta del venerdì su Facebook e su Youtube. L’ex governatore, ora candidato a sindaco a Salerno, non ha risparmiato nessuno: né il governo israeliano, né Donald Trump, né il governo Meloni, né alcune voci ebraiche italiane e in particolare Sinistra per Israele, accusata di silenzio colpevole, di opportunismo e di vigliaccheria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Luca attacca Sinistra Per Israele: “Silenzio sconvolgente su Gaza e Flotilla, vigliaccheria e opportunismo alimentano l’antisemitismo”

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