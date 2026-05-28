De Luca all’Ars dopo il voto | Schifani re solo la Sicilia va riportata subito alle urne

Dopo il voto, il presidente della regione ha chiesto di tornare alle urne, criticando il presidente del Parlamento regionale. La vittoria di un candidato a Messina e il risultato delle amministrative hanno evidenziato il peso elettorale di alcune aree e hanno portato a un attacco diretto contro il governo regionale.

La vittoria di Federico Basile a Messina, il peso elettorale di Sud chiama Nord nelle amministrative siciliane e soprattutto l’attacco frontale al governo regionale guidato da Renato Schifani. È stata una conferenza stampa dai toni durissimi quella tenuta stamani all’Ars dal leader di Cateno De. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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