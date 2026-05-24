A Salerno si sono aperti i seggi elettorali, con il presidente di seggio che ha aperto le votazioni. Tra i candidati, alcuni hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni dopo aver votato. Le sezioni di voto sono state distribuite tra l’area della scuola Barra e il Convitto, con alcune sezioni assegnate a ciascun candidato. Sono stati anche osservati i flussi di cittadini che si sono recati alle urne nelle prime ore della giornata.

? Domande chiave Chi ha scelto il silenzio assoluto dopo aver votato alla Vicinanza?. Come si sono spartiti i seggi i candidati tra scuola Barra e Convitto?. Quali strategie di radicamento hanno guidato gli spostamenti dei candidati nei quartieri?. Cosa cambierà per i servizi locali con la nuova gestione comunale?.? In Breve Ventura vota alle 7:00, De Luca e Marenghi alla scuola Vicinanza verso le 9:30.. Alessandro Turchi vota al seggio 6 del Convitto Nazionale, Lanocita alla scuola Barra.. Maria Maddalena Cantisani accompagna De Luca al seggio della scuola Vicinanza.. Voto 24 maggio 2026 per decidere gestione servizi e tradizioni del territorio salernitano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, alle urne: Ventura apre i seggi, De Luca e Marenghi al voto

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