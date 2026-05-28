De Laurentiis aveva richiesto a Italiano di firmare una bozza di accordo, ma non ha apprezzato il prolungarsi delle trattative. Successivamente, è stato annunciato che Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. La decisione è stata comunicata attraverso un post su X, dove si spiega il percorso che ha portato alla scelta dell’allenatore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui passaggi intermedi.

Ci siamo: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Come si è arrivati a questa decisione? Lo spiega Pedullà su X. Napoli, il retroscena Allegri-Italiano-De Laurentiis. Riporta Pedullà: Massimiliano Allegri si avvia a diventare il nuovo allenatore del N apoli. Confermato quanto raccontato in esclusiva dopo le 13. ADL ci ha pensato bene, non ha gradito il tira e molla, le parole del Bologna di ieri e ha deciso di andare oltre l’attesa: prima dell’incontro tra Italiano e il Bologna e ha virato su Max. I suoi umori fanno sempre la differenza. Da quel momento non è stato più – come svelato – un testa a testa Retroscena Italiano: nell’incontro di martedì il Napoli gli aveva chiesto di fare una bozza di accordo prima di incontrare il B ologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis voleva che Italiano firmasse una bozza di accordo: non ha gradito il tira e molla

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DE LAURENTIIS a Milano, sentite cosa dice su CONTE e la FIGC

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Mamma mia De Laurentiis ha proprio ammazzato il Napoli e distrutto tutto quello che avevano costruito in questi ultimi anni. Scelta totalmente folle e scellerata. Ma probabilmente voleva un allenatore che si gestisse da solo (con la stampa a favore) e non uno x.com

Conte e DeLaurentis lol. Che sta succedendo reddit

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