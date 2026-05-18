Antonio Conte ha espresso il suo fastidio per essere stato messo in discussione anche dal presidente della squadra. Questa reazione è stata raccontata da Pino Taormina sul quotidiano Il Mattino, che ha evidenziato come questa situazione rappresenti una novità rispetto alle tensioni già note. Secondo quanto riportato, il tecnico non avrebbe apprezzato il fatto di essere stato coinvolto in discussioni provenienti da figure di vertice del club. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra allenatore e dirigenza.

Pino Taormina sul Mattino racconta una crepa che nessuno aveva ancora messo a fuoco con questa nettezza: il fastidio di Antonio Conte per essere stato messo in discussione anche dal suo presidente. Una vicenda che sposta l’asse Conte–De Laurentiis dal piano dei sondaggi e dei contratti a quello, molto più scivoloso, dell’orgoglio professionale. “Per esempio sugli infortuni. Lo ha ribadito. «Non è che ho preso una mazza e l’ho data sul ginocchio di Di Lorenzo o sulla caviglia di Neres». Conte non ritiene di dover dare delle risposte a nessuno. In questo caso, compreso De Laurentiis”. Conte non ritiene di dover dare delle risposte a nessuno. In questo caso, compreso De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non ha gradito di essere stato messo in discussione anche da De Laurentiis

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